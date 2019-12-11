دينامو_زغرب ضد #مان_سيتي .. رقم مميز ينتظر ستيرلينج

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة دينامو زغرب ضد مان سيتي الإنجليزي المقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020.

دينامو زغرب ضد مان سيتي

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن رحيم ستيرلينج سيُحقق رقمًا مميزًا في حالة هز الشباك خلال مباراة دينامو زغرب ضد مان سيتي اليوم.

وأضافت شبكة “أوبتا”: “في حال سجل ستيرلينج في مباراة دينامو زغرب ضد مان سيتي سيصبح ثاني أسرع لاعب إنجليزي يصل إلى 20 هدفًا في دوري أبطال أوروبا خلال 47 مباراة، بعد نجم توتنهام هوتسبير هاري كين في 24 مباراة”.

وقبل مباراة دينامو زغرب ضد مان سيتي اليوم، ضمن الفريق الإنجليزي التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020 كمتصدر المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، دون الانتظار إلى نتيجة مواجهة الفريق الكرواتي.

على الجانب الآخر، يملك الفريق الكرواتي 5 نقاط، ويحتل المركز الثالث في مجموعته بمنافسات دوري أبطال أوروبا 2020، وذلك قبل مباراة دينامو زغرب ضد مان سيتي اليوم، ويطمح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز.

يُذكر أن مباراة دينامو زغرب ضد مان سيتي الأولى التي أُقيمت على ملعب الاتحاد، شهر أكتوبر الماضي، قد انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين دون رد، سجلهما رحيم سترلينج وفيل فودين.