دين وايت يتدارك كارثة على متن طائرة متجهة إلى المملكة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

حاول رجل يعاني من نوبة فزع، فتح باب طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، كانت تتجه إلى المملكة، ولكن أوقفه زملاؤه الركابُ، بما في ذلك دين وايت، شقيق الملاكم ديليان وايت.

وقع الحادث ليلة الاثنين، قبل ساعة من موعد هبوط الطائرة التي انطلقت من مطار هيثرو إلى الرياض.

وبحسب موقع الغارديان البريطاني، دخل الرجل في حالة هياج، ودون سابق إنذار، حاول فتح باب الجزء الخلفي من الطائرة بينما كان يصرخ أريد أن أخرج.

راقب راكب آخر، إيان ماكنالي، ما حدث بسرعة وحاول التدخل، بعد ذلك بوقت قصير، تم تنبيه دين وايت، وسارع للمساعدة، بجانب بعض الركاب.

كان وايت قادراً على السيطرة على الرجل، وحمله وسحبه بعيدًا عن الباب، بينما أخبره مرارًا وتكرارًا بأن يهدأ، وأخيرًا بعد بضع دقائق من الصراخ والانفعال، هدأ وجلس على مقعده.

كان وايت يتوجه إلى المملكة؛ لدعم شقيقه، الذي يقاتل على خلفية معركة أندي جويز جونيور ضد أنتوني جوشوا في معركة الوزن الثقيل مساء السبت.

كانت والدة جوشوا، ييتا أودوسانيا، على متن الطائرة، والتي قالت إنها شعرت بالارتياح الشديد عندما رأت وايت يهرع للمساعدة.

وأخبر وايت صحيفة الغارديان: لقد كان الأمر كأنه جزءٌ من فيلم، عندما وصلت إلى هناك كان يصرخ بأنه يريد الخروج، وتمكنت من الإمساك به وكنت أستعد لضربه إذا لزم الأمر، وفي النهاية نجحت.

وقالت شركة الطيران إنه من المستحيل أن يفتح باب الطائرة في الرحلة، ونحن نأسف لأي قلق اعترى عملاءنا.