ديوان المظالم يُطلق خدمة تعديل بيانات التبليغ إلكترونيًا
في الدعاوى عبر منصة معين 

ديوان المظالم يُطلق خدمة تعديل بيانات التبليغ إلكترونيًا

2019/12/23
الساعة 10:01 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أطلق ديوان المظالم عبر منصة معين الإلكترونية، خدمة ” تعديل بيانات التبليغ في دعوى”، التي تمكِّن أطراف الدعاوى وممثليهم من تعديل بيانات التبليغ التي تشمل: (رقم الجوال أو البريد الإلكتروني) بجميع الدعاوى الظاهرة أو اختيار دعاوى محددة منها، من خلال منصة معين الإلكترونية، ودون الحاجة لمراجعة المحكمة، وهي من ضمن سلسلة أعمال التطوير التقنية التي يشهدها القضاء الإداري نحو تحسين جودة عمليات التقاضي والترافع .

ويسعى ديوان المظالم من خلال هذه الخدمات الإلكترونية إلى التيسير على المستفيدين، واختصار الإجراءات المتعلقة بسير الدعاوى، من خلال تعديل أي بيانات أساسية قد تطرأ على مسارها، ضمانًا لتوفير الدقة وضبط التحقق من أطراف الدعاوى.

يذكر أن هذه الخدمة تأتي ضمن الأعمال التطويرية المستمرة على منصة معين الإلكترونية، بتوجيهات ومتابعة مستمرة من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف وفق مستهدف التحول الإلكتروني لكافة عمليات العمل القضائي، ووفق ما أقرته الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020.

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