ديون في 6 أشهر .. الفراج يكشف كواليس أزمة الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج كواليس آخر ستة أشهر في نادي الاتحاد، بعدما ذكرت تقارير إخبارية أن العميد عليه ديون مالية وصلت قيمتها إلى 17 مليون يورو.

وتحدث وليد الفراج في برنامجه “الدوري مع وليد” قائلًا: تواصلت مع عضو سابق بمجلس الإدارة السابق لنادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر وأخبرني أن إدارة لؤي ناظر سلمت الاتحاد “نظيفًا” وليس عليه أي ديون لإدارة أنمار الحائلي.

وأضاف الفراج: الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة، أكد أنه قبل 30 يونيو الماضي تم دفع كل الالتزامات المالية من الهيئة للأندية، إذًا هل من المعقول أن يكون الاتحاد أصبح مديونًا وفجأة بداية من يوليو وحتى ديسمبر 2019 خلال ستة أشهر؟!

ورد الناقد الرياضي غرم العمري على الفراج: أنا متأكد من أن بعض القضايا لنادي الاتحاد لم تُحل، وأرقام صفقات الأندية السعودية للاعبين الأجانب “خيالية”، ومنها الاتحاد يجب أن يتم التدقيق في الأمر.

#الدوري_مع_وليد#وليد_الفراج: أحد أعضاء مجلس إدارة رئيس نادي #الاتحاد السابق لؤي ناظر أكد أنه تم تسليم النادي "نظيف مالياً".. غرم العمري: أرقام صفقات الأندية السعودية للاعبين الأجانب "خيالية" ومنها #الاتحاد.. لابد من التدقيق بأرقام صفقات اللاعبين الأجانب. pic.twitter.com/lZCTEuriZf — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 18, 2019