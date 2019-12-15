دي بروين يُحقق أرقامًا قياسية ضد #أرسنال

المواطن - مروة نبيل

يُقدم نجم السيتيزنز، البلجيكي كيفين دي بروين، مستوى مميزًا خلال مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال المقامة الآن على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتُشير نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال إلى تقدم السيتيزنز بثلاثة أهداف دون رد، سجل دي بروين ثنائية، وصنع آخر أحرزه النجم رحيم ستيرلينج.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن هدف دي بروين الأول في شباك أرسنال جاء بعد انطلاق المباراة بـ89 ثانية فقط، ليكون ثاني أسرع هدف يستقبله الجانرز على ملعب الإمارات.

وأوضحت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نجم نادي فولهام ديفيد هيلي هز شباك أرسنال في ملعبه بعد مرور 51 ثانية، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في أغسطس عام 2007.

وأضافت أن دي بروين تمكن من التسجيل والصناعة معًا في 11 مباراة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، منذ بداية مسيرته مع مانشستر سيتي في سبتمبر عام 2015، أكثر من أي لاعب وسط في البطولة.

وتُعتبر ثنائية دي بروين في شباك أرسنال هي الأولى له في تاريخ مشاركاته بمنافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “سكواكا”.