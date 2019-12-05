ذكريات خليجي 15 تُحفز #السعودية ضد #قطر اليوم

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة السعودية ضد قطر اليوم التي ستُقام على استاد الجنوب ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

اللقب الثالث

واستعاد حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ذاكرة مباراة السعودية ضد قطر في خليجي 15، والتي انتهت بفوز الأخضر وتتويجه بلقب كأس الخليج العربي للمرة الثالثة في تاريخه.

5⃣ ساعات على صافرة البداية ⏰ من #ذاكرة_الأخضر نعود بكم إلى المواجهة الحاسمة ضد منتخب قطر في خليجي 15 🔥! الفوز كان الخيار الوحيد لتحقيق اللقب 🏆 . تمريرة مثالية من أحمد خليل إلى @almeshal_talal الذي تكفل بحسم الكأس بالهدف الثالث ✅😍 pic.twitter.com/Wbzes81Vsl — المنتخب السعودي (@SaudiNT) December 5, 2019

ونشر حساب المنتخب السعودي على “تويتر”، مقطع فيديو للقطات من مباراة الفريقين، وعلق عليها قائلًا: “من ذاكرة الأخضر نعود بكم إلى المواجهة الحاسمة ضد منتخب قطر في خليجي 15! الفوز كان الخيار الوحيد لتحقيق اللقب”.

وتابع حساب المنتخب السعودي الرسمي، قائلًا: “تمريرة مثالية من أحمد خليل إلى طلال المشعل الذي تكفل بحسم الكأس بالهدف الثالث”.

السعودية ضد قطر اليوم

ويرفع الأخضر شعار لا بديل عن الفوز في مباراة السعودية ضد قطر اليوم لخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي، حيث يطمح هيرفي رينارد واللاعبين تحقيق لقب خليجي 24.

وينحاز التاريخ للأخضر قبل مباراة السعودية ضد قطر اليوم في خليجي 24، حيث لعبا 39 مباراة من قبل في جميع البطولات، فاز المنتخب الوطني في 17 مباراة، وهُزم في 7 مواجهات، وانتهت 15 مباراة بالتعادل.