رئيس الاتحاد الإسباني: نسعد بإقامة السوبر في المملكة

المواطن - مروة نبيل

أبدى رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس سعادته بإقامة منافسات بطولة كأس السوبر في المملكة بداية العام المقبل.

وقال روبياليس خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بالبطولة: “نسعد بإقامة كأس السوبر الإسباني في المملكة، ونحن فخورون بتواجد أربعة أندية إسبانية قوية هنا في جدة، وسيكون أسبوعًا حافلًا بالمواجهات القوية”.

ومن المقرر أن تُقام منافسات كأس السوبر الإسباني خلال الفترة من 8 حتى 12 يناير 2020، بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وتنطلق مواجهات كأس السوبر الإسباني بمباراة ريال مدريد وفالنسيا، يوم 8 من شهر يناير، وسيلعب برشلونة مع أتلتيكو مدريد في اليوم التالي، على أن تُقام المباراة النهائية بين الفائزين، يوم 12 يناير.