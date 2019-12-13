رئيس #الجزائر الجديد: أمد يدي للحراك من أجل الحوار

المواطن - متابعة

في أول كلمة له بعد إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة الجزائرية، أعلن عبدالمجيد تبون أن مسار الانتخابات أعاد الجزائر إلى سكة الشرعية.

وقال عبدالمجيد تبون خلال مؤتمر صحافي الجمعة في الجزائر: “نريد العمل بعيدًا عن الإقصاء، وسنسعى إلى لمّ الشمل في الجزائر”، مضيفًا: “أمد يدي للحراك من أجل حوار جاد يحقق مصلحة الجزائر وحدها”.

وتابع عبدالمجيد تبون: “نريد على ضوء الانتخابات بناء الجمهورية الجديدة في الجزائر”.

يذكر أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر كانت أعلنت، اليوم الجمعة، فوز عبدالمجيد تبون بالأغلبية في الانتخابات الرئاسية، بعد حصوله على 58 في المائة من أصوات المقترعين؛ ما يلغي احتمال الدورة الثانية بعد تلك الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية.

في حين حصل المرشح عبدالقادر بن قرينة على 1.477.735 صوتًا أي نسبة 17.38% من المقترعين، والمرشح علي بن فليس على 896.934 صوتًا أي 10.55% من مجمل الأصوات.