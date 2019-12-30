رئيس الشيشان: سأسقط المقاتل يميليانينكو بلكمة واحدة قاضية

المواطن - متابعة

أكد رئيس جمهورية الشيشان ، رمضان قاديروف، أنه سيسقط الروسي ألكسندر يميليانينكو مقاتل الفنون القتالية المختلطة (MMA)، في الجولة الخامسة، بلكمة واحدة قاضية.

وقال قاديروف عبر قناته على تطبيق “Telegram”: “إذا أقيم النزال ضد يميليانينكو، أتعهد بأن أسقطه في الجولة الخامسة بالضربة الأولى والوحيدة؛ لذا أنتظر!”.

وأضاف الرئيس الشيشاني: “سأجري في الحلبة لأربع جولات ونصف، وفي الجولة الأخيرة سأوجه ضربة واحدة”.

وكان رمضان قاديروف قد دعا ألكسندر يميليانينكو لخوض نزال بقواعد الملاكمة أو بقواعد رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، ووافق الأخير على دعوة الرئيس الشيشاني ومنحه حق اختيار قواعد اللعبة والزمان والمكان.

وفي وقت لاحق، وجه ألكسندر يميليانينكو رسالة لرمضان قاديروف، نصحه فيها بعدم خوض النزال ضده بقواعد الفنون القتالية المختلطة (MMA).

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