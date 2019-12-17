رئيس الهلال : حظًّا أوفر لأبطالنا.. والقادم أجمل

المواطن - مروة نبيل

أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، بأداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019، رغم الخسارة ضد فلامنغو البرازيلي.

وقال ابن نافل: “حظًّا أوفر لأبطالنا وجماهيرنا الغالية.. فقدان فرصة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية لا يحجب الأداء الذي قدمه ممثل الوطن وآسيا الهلال في أكبر المحافل الدولية”.

وتابع رئيس نادي الهلال حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “والقادم أجمل- بإذن الله- بدعم جماهيرنا ووقفتهم الدائمة”.

ولعب الهلال ضد فلامنغو البرازيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد خليفة الدولي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019، وانتهت المباراة بهزيمة الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفريق الخاسر من مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي، مساء يوم غد الأربعاء، لمواجهته في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2019.