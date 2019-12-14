رئيس #الهلال : هذا السر وراء إسقاط الترجي

المواطن - محمد سمعه

كشف فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، السر وراء فوز الفريق الهلالي على نادي الترجي التونسي بطل إفريقيا في دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية.

وكتب رئيس الهلال تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: ألف مبروك للوطن والهلال وكل رجالاته وجماهيره، الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية وإقصاء بطل إفريقيا جاء بعد توفيق الله ثم بجهد أبطال بذلوا أضعاف ما يستطيعون لإسعادكم.

وأضاف فهد بن نافل: بإذن الله يواصل ممثل الوطن الهلال مشواره في البطولة.

وحقق نادي الهلال ضد الترجي التونسي، العديد من الإنجازات، وذلك بعد الفوز على فريق الدم والذهب والعبور إلى دور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية.

وخلال مباراة الهلال ضد الترجي، أصبح اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز أول لاعب يُسجل للهلال في مشاركته الأولى بمونديال الأندية.

كما شهدت مباراة الهلال ضد الترجي، تأهل زعيم آسيا إلى نصف النهائي ليُكرر إنجاز نادي الاتحاد الذي تأهل لدور الأربعة في نسخة مونديال الأندية عام 2005.

كذلك أصبح اللاعب السوري عمر خربين نجم الهلال، أول لاعب سوري يتواجد بمونديال الأندية، بعد أن شارك في لقاء الهلال ضد الترجي.

وحقق الزعيم أول فوز له في مشاركته الأولى بمونديال الأندية بعد مباراة الهلال ضد الترجي.

وكان النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز سجل هدف الفوز لـ الهلال ضد الترجي بالدقيقة الثالثة والسبعين من عمر المباراة بعد مراوغة جميلة في دفاعات الترجي.