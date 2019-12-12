رئيس #برشلونة يحسم مصير الكلاسيكو أمام ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

حسم جوزيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني مصير مباراة الكلاسيكو أمام نادي ريال مدريد المقرر إقامتها في الدوري الإسباني يوم 18 ديسمبر الجاري.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات بارتوميو الذي قال: مباراة ريال مدريد لن تُؤجل ونحن نمر بموقف صعب ولكن يجب أن تُقام المباراة.

وتابع بارتوميو: مسؤوليتنا جميعًا هي إقامة مباراة برشلونة وريال مدريد دون أي مشاكل والمباراة هي احتفال جميل في كرة القدم يجب أن نهتم به.

من ناحية أخرى، يخطف كلاسيكو الكرة الإسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة أنظار الجماهير إليه من جميع أنحاء العالم، نظرًا لقوة المنافسة بين الفريقين، ولوجود العديد من النجوم المميزين بين صفوفهما.

كلاسيكو يخطف الأنظار

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد برشلونة على ملعب كامب نو، يوم الأربعاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، إلا أن هناك حالة من الغموض حول احتمالية تأجيلها، في حالة حدوث احتجاجات.

وتشهد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة المقبلة عودة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان إلى الظهور مجددًا، بعد غيابه عن 4 مباريات بين الفريقين، عقب رحيله عن المرينغي في صيف عام 2018.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تحت قيادة زيدان 7 مواجهات ضد نظيره برشلونة، ونجح في تحقيق الفوز 3 مرات، وخسر مباراتين، وانتهت مواجهتين بالتعادل.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تحت قيادة زيدان في تسجيل 12 هدفًا في شباك برشلونة، وبفارق هدف عن الفريق الكتالوني.

ريال مدريد يعاني من غياب الانتصارات

وغابت الانتصارات عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد برشلونة منذ رحيل زيدان عن المرينغي، حيث خاض 4 مباريات، واحدة تحت قيادة المدرب جولين لوبيتيجي، و3 مواجهات مع سانتياجو سولاري، ولم ينجح في الفوز.

وفي وقت سابق، صعد ريال مدريد إلى دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا من المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة وبفارق خمس نقاط عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي صعد عن المركز الأول.