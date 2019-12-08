رئيس هيئة الرياضة بعد خسارة الأخضر: خيرها في غيرها

المواطن - محمد سمعه

عقّب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على خسارة المنتخب السعودي لنهائي خليجي 24 أمام المنتخب البحريني.

وغرّد عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه في تويتر قائلًا: أبارك للمنتخب البحريني الشقيق الفوز بكأس الخليج، وخيرها في غيرها لمنتخبنا ونجومه.

يذكر أن فواز القرني حارس المنتخب السعودي تُوج بلقب أفضل حارس في البطولة، بينما نال عبدالله عطيف لاعب وسط الأخضر لقب أفضل لاعب في البطولة الخليجية.

وتمكن اللاعب محمد الرميحي من تسجيل الهدف الوحيد للمنتخب البحريني في الدقيقة السبعين بعد عرضية أرضية، لم يتعامل معها دفاع المنتخب السعودي بالشكل المطلوب.

وانتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي أمام البحرين بالتعادل السلبي، ضمن مباراة نهائي كأس الخليج في نسخته الرابعة والعشرين.

ولم ينجح سلمان الفرج في تنفيذ ركلة الجزاء حيث سددها بعيدًا عن شباك منتخب البحرين في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

كذلك سدد اللاعب سالم الدوسري كرة ارتطمت بعارضة المنتخب البحريني ليُحرم من إحراز الهدف الأول للأخضر.

وفي الشوط الثاني لم يظهر الأخضر بالأداء الهجومي القوي، كذلك تعامل دفاع منتخب البحرين مع الهجمات السعودية القليلة بشكل جيد.

واستغل الرميحي خطأ وعدم تمركز صحيح من دفاع الأخضر ليُحرز الهدف الوحيد في المباراة عند حلول الدقيقة السبعين.