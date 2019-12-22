رئيس هيئة الرياضة: دعم القيادة وراء استضافة البطولات العالمية

المواطن - مروة نبيل

أبدى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، سعادته بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة خلال الفترة الحالية.

وقال رئيس هيئة الرياضة خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”: “كل الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الدعم اللامحدود لقطاع الرياضة والشباب، ولولا هذا الدعم ما حظينا بهذه الاستضافات العالمية”.

وتابع خلال تصريحاته بعد مباراة كأس السوبر الإيطالي اليوم: “الجهود المبذولة في الهيئة العامة للرياضة مباراة اليوم هي إحدى ثمارها، استمتعنا بمباراة جميلة، وأحب أن أبارك لفريق لاتسيو وحظ أوفر لفريق يوفنتوس”.

وأضاف: “المباراة كانت قوية والجمهور تفاعل معها بشكل إيجابي، نقوم بذلك للجمهور نتطلع لاستمتاع الجماهير، وكان هناك عدد كبير من السياح في الملعب، وهذا إن دل على شيء، يدل على أن الفعاليات الرياضية في المملكة بدأت تستقطب الكثير من السياح وهذه إحدى أهداف رؤية 2030”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “إن شاء الله الخطوات متتالية لتقديم الأفضل في مجال الرياضة والاستضافات الدولية، ونسعى إلى جذب مزيد من السياح والاستمتاع في المملكة”.

وعن استمرار استضافة البطولات العالمية، قال: “إن شاء الله يكون فريق العمل لديه نفس طويل والفعاليات ستستمر، ضغطنا عليهم كثيرًا، ولكنهم يقدرون، عندنا رالي داكار، والسوبر الإسباني، سيكون شهر يناير مليء بالفعاليات”.

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