رئيس هيئة الرياضة لـ #الهلال : عليكم مواصلة التفوق

المواطن - محمد سمعه

حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على توجيه التهنئة للهلال بعد الفوز على الترجي التونسي والعبور إلى دور نصف النهائي بكأس العالم للأندية.

وكتب عبدالعزيز الفيصل تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: أبارك للهلال الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، وبإذن الله يواصل الفريق تفوقه.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والترجي التونسي بالتعادل السلبي، حيث ضغط الفريق الهلالي في الشوط الأول وسنحت أكثر من فرصة محققة للتسجيل عبر بطل آسيا، حيث أهدر البرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر خربين فرصًا محققة، كما أن الترجي ظهرت خطورته فقط في كرة واحدة سددها أنيس البدري بعيدًا بعد خطأ قاتل من الحارس عبدالله المعيوف.

وواصل الهلال هجماته من أجل تسجيل الهدف الأول، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء لإدواردو نجم الهلال، لكنه تراجع سريعًا بعدما احتسب الحكم المساعد تسلل على اللاعب البرازيلي.

وفي الشوط الثاني استمر الهلال في ضغطه، حتى نجح النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز في إحراز الهدف الأول لنادي الهلال أمام الترجي، الدقيقة الثانية والسبعين بمهارة فائقة مستغلًّا التمركز الخاطئ من دفاع الترجي.

وشهدت المباراة طرد اللاعب محمد كنو من صفوف الهلال في الدقيقة الـ86.