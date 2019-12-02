رئيس هيئة الرياضة مهنئًا الأخضر: نجومنا في مستوى الثقة

المواطن - مروة نبيل

قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وكتب رئيس الهيئة العامة للرياضة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الحمد لله.. وألف مبروك لمنتخبنا الوطني التأهل وتصدر مجموعته.. نجومنا في مستوى الثقة.. الله يوفقهم”.

وانتهت- منذ قليل- مباراة السعودية ضد عمان التي أُقيمت على ملعب عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي، بفوز الأخضر بنتيجة 3/ 1، سجلها فراس البريكان، وهدفان للنجم هتان باهبري.

وتأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي خليجي 24 بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد المنتخب العماني عند 4 نقاط.