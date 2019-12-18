رئيس هيئة الرياضة: نحن نخدم جميع الأندية
مُعلقًا على أزمة الاتحاد

رئيس هيئة الرياضة: نحن نخدم جميع الأندية

2019/12/19
الساعة 12:41 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على أن هيئة الرياضة تخدم جميع الأندية من أجل إقامة منافسة قوية، مضيفًا أنه على تواصل مع إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لمعرفة آخر تطورات أزمة النادي.

وتحدث رئيس هيئة الرياضة لـ برنامج الدوري مع وليد قائلًا: مشكلة الاتحاد بين إدارة الفريق والجماهير وتواصلنا معهم لحل المشكلة، آلية دعم الأندية موحدة ونحن نخدم جميع الأندية من أجل المنافسة القوية ولا يوجد لدى الهيئة أي متأخرات مالية.

وأضاف عبدالعزيز الفيصل: كل الدفعات المالية والمشاكل المالية للأندية تم غلقها وحلها قبل 30 يونيو، ولا زالت بعض الأندية تُعاني من مشاكل مالية بعد 30 يونيو 2019، وكما قلت فإن آلية الدعم معلنة وموحدة لجميع الأندية.

وتابع رئيس هيئة الرياضة حول الجمعية العمومية غير العادية للأهلي: إلى الآن لم يصلنا من الأهلي أي خطاب بشأن عقد جمعية عمومية غير عادية، وأنا سأتابع هذا الملف مع الزملاء بهيئة الرياضة.

وقال عبدالعزيز الفيصل: هناك تطور ملحوظ في ملعب الأمير عبدالله الفيصل جدة، وقريبًا سنعلن عن الانتهاء من تطوير الملعب.

وحول السوبر الإسباني أكد رئيس هيئة الرياضة قائلًا: استضافة السوبر الإسباني ستكون من أكبر الاستضافات العالمية بالمملكة.. سعر تذاكر المباريات الأولى من السوبر الاسباني تبدأ من 75 ريالًا، والمباراة النهائية تبدأ من 150 ريالًا.

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