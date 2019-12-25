رئيس هيئة الرياضة: هذا ما سنفعله بعد عمومية الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على أن الهيئة ستنتظر نتيجة الجمعية العمومية غير العادية للأهلي، من أجل اتخاذ الإجراء المناسب بعد معرفة نتيجة ما سيحدث بالجمعية.

#الدوري_مع_وليد بخصوص المطالبات بالتدخل في وضع نادي #الاتحاد .. الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يجيب ويؤكد: كل الأندية تم دعمها سواء كان #الهلال أو غيره . pic.twitter.com/WmV8RBUq17 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 25, 2019

وفي حديثه لـ برنامج الدوري مع وليد قال عبدالعزيز بن تركي الفيصل: سننتظر ما سيحدث في جمعية الأهلي غير العادية، وبعدها سنتخذ الإجراء المناسب وفقًا للوائح.

وتابع رئيس هيئة الرياضة: لا يمكن أن نتدخل في وضع الاتحاد؛ لأنه هناك لائحة وآلية للأندية تُنظم العمل بها.

وأضاف عبدالعزيز الفيصل حول مسألة دعم الهلال فقط: الهلال لم يُخصص له الدعم فقط وكل الأندية تم دعمها طبقًا لإستراتيجية دعم الأندية، والوحدة كذلك نال الدعم بعد أن تألق فريق اليد بالوحدة في البطولة الآسيوية.

وكشف أحد البرامج الرياضية عن التفاصيل التي ستتم مناقشتها في الجمعية العمومية غير العادية للأهلي، والمقرر إقامتها يوم 30 ديسمبر الجاري.

وقال الإعلامي عبدالرحمن الحميدي في برنامج “الديوانية” المعروض على القنوات الرياضية السعودية: إن الذي سيعرض بالجمعية العمومية للأهلي هو مراجعة جميع العقود ومناقشة مجلس إدارة الأهلي برئاسة أحمد الصائغ عن توظيف أسماء جديدة وفصل أسماء أخرى.

وتابع الحميدي: سيكون هناك تصويت على إسقاط عضوية رئيس النادي أحمد الصائغ، بالإضافة إلى أن هيئة الرياضة كانت وجهت إنذارًا لإدارة الصائغ في الأيام الماضية على بعض المخالفات.

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي لحضور الاجتماع غير العادي، يوم الاثنين المقبل، في قاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر النادي.

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