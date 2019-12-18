رئيس هيئة الرياضة وروبياليس يتفقدان جاهزية ملعب الجوهرة

المواطن - مروة نبيل

تفقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من جولة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بصحبة روبياليس في ملعب الجوهرة اليوم قبل بداية المؤتمر الصحافي الخاص بكأس السوبر الإسباني.

وعقد رئيس هيئة الرياضة وروبياليس مؤتمرًا صحافيًا، قبل قليل، في ملعب الجوهرة، وأعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن سعادته باستضافة المملكة لكأس السوبر الإسباني، مؤكدًا أنها ستكون ظاهرة ثقافية وترفيهية ورياضية عالمية.

وأكد رئيس هيئة الرياضة عن تلقي أكثر من 300 طلب من وسائل إعلام دولية لتغطية منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني، موضحًا أنه سيتم طرح التذاكر قريبًا في منصة شارك بأسعار مناسبة للجميع.

وتُقام منافسات كأس السوبر الإسباني خلال الفترة من 8 حتى 12 يناير 2020، على ملعب الجوهرة المشعة، بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وهي؛ برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وفالنسيا.