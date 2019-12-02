رئيس هيئة الرياضة يتجول مع أسطورة #فرنسا بـ #الدرعية

المواطن - محمد سمعه

تجول الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة مع الفرنسي تيري هنري أسطورة كرة القدم الفرنسية ولاعب نادي أرسنال الإنجليزي السابق في الدرعية.

ونشر الحساب الرسمي لـ هيئة الرياضة عبر تويتر صورة لرئيس الهيئة وهو يتجول مع تيري هنري ضمن فعاليات موسم الدرعية.

وسبق لـ تيري هنري أن زار المملكة في أكتوبر الماضي حيث، حضر في جلسة خاصة للمرة الأولى في المملكة؛ وذلك لمقابلة عشاقه خلال فعاليات تنوين إثراء.

ونشر الحساب الرسمي لـ إثراء عبر تويتر صورًا من مقابلة هنري لمحبيه مع قيامه بشرح بعض الخطط الخاصة بعالم كرة القدم، ثم تطرق للحديث أيضًا عن فتراته في الساحرة المستديرة مع أندية موناكو الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي وأرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.

وتُوج تيري هنري بلقب كأس العالم عام 1998 مع منتخب فرنسا بجانب فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مع نادي برشلونة في عام 2009.