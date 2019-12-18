رئيس هيئة الرياضة يتحدث للإعلام عن السوبر الإسباني اليوم

المواطن - مروة نبيل

يتحدث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لوسائل الإعلام اليوم عن بطولة كأس السوبر الإسباني.

وأعلن حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على “تويتر”، عن عقد مؤتمر صحافي عند الساعة الرابعة عصر اليوم، بحضور رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتحتضن مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباريات كأس السوبر الإسباني خلال الفترة من 8 حتى 12 يناير 2020، بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد فريق فالنسيا، يوم 8 من شهر يناير عند الساعة الثامنة مساء، وسيلعب برشلونة مع أتلتيكو مدريد في اليوم التالي عند الثامنة مساء أيضًا.

وستُقام المباراة النهائية في كأس السوبر الإسباني بين الفائزين، يوم 12 من شهر يناير عند الساعة السابعة مساء.