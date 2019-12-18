رئيس هيئة الرياضة يتحدث للإعلام عن السوبر الإسباني اليوم
المقرر إقامته الشهر المقبل

رئيس هيئة الرياضة يتحدث للإعلام عن السوبر الإسباني اليوم

2019/12/18
الساعة 3:41 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

يتحدث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لوسائل الإعلام اليوم عن بطولة كأس السوبر الإسباني.

وأعلن حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على “تويتر”، عن عقد مؤتمر صحافي عند الساعة الرابعة عصر اليوم، بحضور رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتحتضن مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباريات كأس السوبر الإسباني خلال الفترة من 8 حتى 12 يناير 2020، بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد فريق فالنسيا، يوم 8 من شهر يناير عند الساعة الثامنة مساء، وسيلعب برشلونة مع أتلتيكو مدريد في اليوم التالي عند الثامنة مساء أيضًا.

وستُقام المباراة النهائية في كأس السوبر الإسباني بين الفائزين، يوم 12 من شهر يناير عند الساعة السابعة مساء.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • رئيس هيئة الرياضة يكشف موعد طرح تذاكر السوبر الإسباني
    •
  • رئيس هيئة الرياضة يتحدث للإعلام عن السوبر الإسباني اليوم
    •
  • رئيس هيئة الرياضة يُعلق على استقالة إدارة نادي الاتحاد
    •
  • رئيس هيئة الرياضة: رالي داكار سيكشف طبيعة بلادنا الخلابة
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :