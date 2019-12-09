رئيس هيئة الرياضة يستقبل بعثة الأخضر

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على استقبال لاعبي المنتخب السعودي الأول والجهازين الفني والإداري فور وصولهم إلى الرياض.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لاستقبال رئيس مجلس الإدارة لبعثة الأخضر عند وصولهم إلى مطار الملك خالد في الرياض، بعد المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24” التي أُقيمت في قطر.

وظهر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بشكل مميز خلال منافسات بطولة خليجي 24، وتأهل إلى الدور نصف النهائي كمتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، قبل أن يُطيح بنظيره القطري بعد الفوز عليه بهدف دون رد.

وواجه الأخضر المنتخب البحريني الأول لكرة القدم في نهائي بطولة خليجي 24، ولكنه خسر بهدف نظيف، ليتوج البحرين باللقب الخليجي للمرة الأولى في تاريخه.

وحصل نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عبدالله عطيف على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الخليج العربي، فيما خطف نجم الأخضر فواز القرني جائزة أفضل حارس مرمى.