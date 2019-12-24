رئيس هيئة الرياضة يعتمد تأسيس خمسة اتحادات

المواطن - مروة نبيل

أصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عددًا من القرارات بتأسيس خمس اتحادات وتعيين رؤساء لها.

وتضمنت القرارات الجديدة للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تأسيس الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة؛ وتعيين علي بن صالح بن عون آل زائد الغامدي رئيسًا للاتحاد، تعيين محمد بن منديل بن محمد المنديل رئيسًا للاتحاد السعودي للهوكي.

واعتمد رئيس اللجنة الأولمبية السعودية تعيين يزيد بن فهد بن عبدالرحمن الرشيد رئيسًا للاتحاد السعودي للاكروس، وتعيين علي بن مصباح بن بكر الدجاني رئيسًا للاتحاد السعودي للركبي.

كما اعتمد تعديل مسمى الاتحاد السعودي لكرة القاعدة ليكون الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة، وتعيين نايف بن محمد بن عبدالمحسن بن حميد رئيسًا للاتحاد، وذلك وفقًا لحساب الأولمبية السعودية الرسمي على “تويتر”.

وتهدف قرارات الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إلى خدمة هذه الألعاب في المملكة، وتحقيق انتشار ممارسة المجتمع للرياضة بما يسهم في رفعة العلم السعودي على منصات التتويج القارية والعالمية.

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