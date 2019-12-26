رئيس هيئة الرياضة يكافئ لاعبي الأهلي لكرة الطاولة

المواطن - مروة نبيل

هنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إدارة النادي الأهلي والجهازين الفني والإداري لفريق كرة الطاولة على التتويج بكأس بطولة غرب آسيا.

وأضاف حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن رئيس مجلس الإدارة وجه بتقديم مكافأة مالية للاعبي فريق كرة الطاولة بالنادي الأهلي نظير هذا الإنجاز.

ونجح فريق كرة الطاولة بالنادي الأهلي ببطولة أندية غرب آسيا الثالثة بعد فوزه في المباراة النهائية بالأمس على فريق سار البحريني بنتيجة 3/2، في البطولة التي أُقيمت بالعاصمة البحرينية المنامة.

وكان النادي الأهلي قد فاز على البشمركة العراقي، سار البحريني في الأدوار التمهيدية من البطولة، قبل أن يتجاوز عقبة الفحيحيل الكويتي في دور الـ8، وتغلب على فريق الاتحاد السعودي في نصف النهائي.

تابعنا على تواصل معنا على