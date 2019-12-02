رئيس هيئة الرياضة يُشيد بالأخضر ويُطالب بمواصلة التألق

المواطن - مروة نبيل

هنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في اتصال هاتفي مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، بمناسبة تأهيل الأخضر إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وأشاد رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمستوى الكبير الذي قدمه لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال مباراة عمان اليوم وخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

ودعا الأمير عبدالعزيز الفيصل نجوم الأخضر لمواصلة هذه المستويات المميزة في اللقاءات المقبلة، والتي تتطلب مواصلة العمل والجهد الكبير لتحقيق تطلعات الشارع الرياضي السعودي.

وانتهت مباراة السعودية ضد عمان التي أُقيمت على ملعب عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي بفوز الأخضر بنتيجة 3/ 1، سجل فراس البريكان، فيما أحرز هتان باهبري بهدفين.

وتأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى منافسات الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 24 بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد المنتخب العماني عند 4 نقاط.