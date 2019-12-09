رئيس هيئة الرياضة يُطالب الأخضر بالحفاظ على مكتسبات خليجي 24

المواطن - مروة نبيل

استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بعثة المنتخب الوطني الأولى لدى وصولها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد ختام مشاركة الأخضر في كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البحريني بالأمس في نهائي بطولة خليجي 24، وخسر الأخضر بهدف دون رد، ليحصد الأحمر البحريني اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

واجتمع رئيس هيئة الرياضة ببعثة الأخضر، بحضور رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل، وأكد في اجتماعه على قيمة المكتسبات الفنية التي تم تحقيقها من المشاركة، مشددًا على أهمية المحافظة عليها ومضاعفة العمل، استعدادًا لما تبقى من مباريات للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ومن جانبه، قدم المسحل شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لحرصه على استقبال البعثة، مؤكدًا استشعار الجميع لحجم المسؤولية والاهتمام الكبيرين اللذين تجدهما المنتخبات الوطنية والمتابعة المستمرة منه.