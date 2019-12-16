رئيس هيئة الرياضة يُعلق على استقالة إدارة نادي الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

علق رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على الأنباء المتداولة بشأن تقديم مجلس إدارة نادي الاتحاد لاستقالته.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية تُفيد بتقديم مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لاستقالته رسميًّا؛ بسبب الأزمات المتلاحقة التي يمر بها.

وقال رئيس هيئة الرياضة: “لم يصلني أي شيء يخص استقالة إدارة نادي الاتحاد.. ودعمنا موحد للأندية من خلال إستراتيجية واضحة”.

ويُعاني نادي الاتحاد من أزمات عديدة هذا الموسم، حيث تراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم، كما طالب أكثر من لاعب بفسخ التعاقد بسبب تأخر المستحقات المالية، وكان آخرهم المدافع المغربي مروان دا كوستا.

وطالب عدد من النقاد الرياضيين بضرورة تدخل رئيس الهيئة العامة للرياضة لحل أزمة نادي الاتحاد ورحيل مجلس الإدارة الحالي، واختيار شخصية اتحادية مخلصة لرئاسة مجلس الإدارة.

وكان البعض قد أكد أن الهيئة العامة للرياضة لم تدعم نادي الاتحاد بالشكل الكافي، في الوقت الذي دعمت فيه فرق أخرى بمبالغ مالية كبيرة؛ ما دفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للتعليق على هذا الأمر.