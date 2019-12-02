رئيس واس يستقبل عددًا من مسؤولي الإعلام بدول الخليج

المواطن - واس

استقبل رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين في مكتبه بالرياض اليوم ، كلا من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية الشيخ مبارك الدعيج الإبراهيم الصباح، والمدير العام للمجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة منصور بن إبراهيم المنصوري ، والمدير العام رئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية الدكتور محمد بن مبارك العريمي ، ومستشار المدير العام للمجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات إبراهيم العابد.

وبُحث خلال اللقاء عدد من الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التعاون والتبادل الإخباري بين وكالات الأنباء.

إثر ذلك صحب معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الضيوف في جولة داخل أقسام وإدارات “واس” شملت إدارة التحرير، وإدارة تقنية المعلومات، وإدارة التصوير والإنتاج التلفزيوني، والإعلام الجديد ، والمركز الإعلامي ، واستمع الضيوف إلى شرحٍ عن التجهيزات الحديثة فيها ، ونبذة عن المحتوى الإخباري الذي تقدمه “واس” بخمس لغات إلى جانب اللغة العربية، إضافة إلى حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وقد عبر الضيوف عن سعادتهم بزيارة “واس” ولقاء منسوبيها والاطلاع على أعمالها ، منوهين بما تقدمه وكالة الأنباء السعودية من خدمات إخبارية على المستويات كافة ، وتطويعها بما يسهم في تحقيق عمل إعلامي يواكب التطور والنهظة التي تشهدها المملكة العربية السعودية .