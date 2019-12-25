رائد الغامدي يخطف الأنظار مع الرائد

المواطن - مروة نبيل

خطف المهاجم رائد الغامدي الأنظار إليه خلال مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في الفترة الأخيرة، حيث ساهم في عودته إلى الانتصارات.

ونجح رائد الغامدي صاحب الـ25 عامًا، في تسجيل 6 أهداف منها “ثنائية” مرتين، في بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل رائد الغامدي هدفًا في شباك هجر، وثنائية ضد المجزل في كأس خادم الحرمين الشريفين، وأحرز هدفين في شباك الشباب وآخر أمام الاتفاق ضمن منافسات الدوري، وذلك وفقًا لإحصائية “دوري بلس”.

وتمكن الرائد من التأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على المجزل بثلاثة أهداف مقابل هدف، واستعاد توازنه في الدوري بتحقيق 3 انتصارات متتالية.

الرائد ضد العدالة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواجهة نظيره العدالة، مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الرائد ضد العدالة غدًا، يحتل الفريق الريداوي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يقع العدالة في المركز الـ14 برصيد 8 نقاط.

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