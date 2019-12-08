رابط حجز تذاكر حفل عمرو دياب في موسم #الرياض

المواطن - الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن الهضبة عمرو دياب سيقدم حفلًا كبيرًا ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر تويتر: الهضبة عمرو دياب راجع لموسم الرياض بحفلة كبيرة.. ويمكن حجز التذاكر عبر الرابط هنا

ويقدم عمرو دياب الحفل يوم 14 ديسمبر الجاري في الرياض بوليفارد على مسرح أبو بكر سالم.

وسبق للهضبة عمرو دياب تقديم حفلٍ ضمن موسم الرياض الشهر الماضي، حيث شاركه فيه النجم العالمي فرينش مونتانا، بالإضافة إلى الدي جي دميتري فيجاس والدي جي لايك مايك.