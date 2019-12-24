رابط حجز تذاكر مسرحية علاء الدين

المواطن - الرياض

سيكون زوار واجهة الرياض على موعد مع العرض الأول من مسرحية علاء الدين التي تنطلق يوم غد الأربعاء وتستمر لمدة 4 أيام ضن فعاليات شتاء الرياض.

وتتراوح تذاكر مسرحية علاء الدين ما بين 50 – 200 ريال ويمكن حجزها من الرابط التالي: (هنا).

يُذكر أن مسرحية علاء الدين بطولة الفنان المصري أحمد عز في تجربته المسرحية الأولى، والتي ستقدم عرضًا يعتمد على الإبهار والإمتاع، حيث سيتم الاستعانة بتقنيات حديثة تُستخدم لأول مرة في المسارح العربية، لتقديم عرض عربي يضاهي النسخة العالمية للمسرحية، التي تقام على مسارح برودواي وبيكاديللي، وغيرها من المسارح العالمية.

ويشارك في بطولة مسرحية علاء الدين، أحمد عز، وتارا عماد، ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل، وسامي مغاوري، وإسلام إبراهيم، ومحمد جمعة، وهي من إخراج مجدي الهواري الشريك المؤسس لكايرو شو.

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