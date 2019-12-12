رابط حجز مسرحية علاء الدين

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المواطن - الرياض

أعلن موسم الرياض عن عرض مسرحية “علاء الدين” للفنان المصري أحمد عز ضمن فعالياته خلال الأيام المقبلة.

وقال موسم الرياض عبر تويتر: تخيل يجيك مصباح علاء الدين ولا تحقق أمنياتك، في مسرحية علاء الدين ببطولة أحمد عز بتشوف قصة رهيبة ومختلفة.

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ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروض وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.