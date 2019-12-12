رابط متابعة حركة أسهم أرامكو والسوق المالية

المواطن - الرياض

يتيح موقع تداول متابعة حركة الأسهم المدرجة في هيئة السوق المالية أول بأول؛ تسهيلاً على المتعاملين في السوق.

ويمكن متابعة أخبار الشركات المدرجة في السوق المالية ومن بينها أرامكو عبر موقع تداول الرسمي على الرابط هنا

ويوفر موقع تداول آخر الأخبار الخاصة بالشركات، بالإضافة إلى أخبار السوق المالية وإعلانات الشركة المدرجة في تداول، كما يتيح الموقع متابعة حركة الأسهم في السوق المالية والسوق الموازية وسوق الصكوك والسندات، بالإضافة إلى المؤشرات اليوم وقيمتها والتغيير، والتغيير بالنسبة بالمئوية.

ويمكن للمكتتبين في أرامكو متابعة حركة الأسهم بالتسجيل في موقع تداول عبر الرابط هنا

ويبدأ بعد قليل التداول على أسهم شركة أرامكو لليوم الثاني بعد إدراجها يوم أمس رسميًا في السوق المالية.

ويوم أمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعاً 67.30 نقطة ليقفل عند مستوى 8133.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 175 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 150 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 45 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والمملكة، واللجين، وأسمنت حائل، وأسمنت الشرقية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات دار الأركان، ومجموعة صافولا، والمراكز، وبي سي آي، والأسماك، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 2.32%.

ونجح اكتتاب أرامكو في جمع 96 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 25.6 مليار دولار، تم تسعيرها عند الحد الأعلى من نطاق التسعير، وهو تقريبًا ضعف المبلغ الإجمالي للأموال التي تم جمعها في جميع الطروحات الأولية العامة في السوق المالية السعودية بين عامي 2013 و2018 والتي قدرت بـ 48.78 مليار ريال سعودي (13 مليار دولار أمريكي).