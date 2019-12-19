رابط وشروط وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للقوات الخاصة للأمن البيئي (رجال) على رتب (رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر _التوظيف) على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحا بتاريخ 25 / 4 / 1441هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا بتاريخ 29 / 4 / 1441هـ ، على الرابط التالي (هنا).

الشروط :

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

– توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

– تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

الرتب والمؤهلات المطلوبة:

الرتبة المؤهل التخصصات المطلوبة رقيب بكالوريوس هندسة مدنية، هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة اتصالات ، تقنية اتصالات، هندسة طيران، تقنية مدنية ومعمارية، هندسة برمجيات، علوم الحاسب الآلي، نظم معلومات، تقنية معلومات، تقنية شبكات، هندسة شبكات. وكيل رقيب بكالوريوس إدارة عامة، إدارة أعمال، إدارة مالية، إدارة موارد بشرية، تقنية حيوية نباتيه، أحياء، كيمياء، إنتاج حيواني، إنتاج النبات ووقايته، حماية البيئة، مساحة، محاسبة، علم اجتماع، لغة إنجليزية، لغة عربية، شريعة، جغرافيا، الصحافة والأعلام، سياحة و آثار، سفر و سياحة، تربية بدنية. عريف شهادة الدبلوم سنتين فأكثر شبكات، تكييف وتبريد، تقنية كهرباء، تقنية ميكانيكا، إنتاج ميكانيكا،إلكترو ميكانيكا، إدارة مالية ومحاسبة، إدارة مكتبية، إلكترونيات، اتصالات، محاسبة، دعم فني، مساحه، كهرباء جندي أول الثانوية العامة أو ما يعادلها بالإضافة إلى دورة لا تقل مدتها عن ستة أشهر جندي الثانوية العامة أو ما يعادلها

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