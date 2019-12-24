راتبه 30 ألف ريال ويريد دعم حساب المواطن
دخله كفرد مستقل تجاوز الحد المانع

راتبه 30 ألف ريال ويريد دعم حساب المواطن

2019/12/24
الساعة 8:58 مساءً
- ‎فيحساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع استفسار مواطن بشأن سبب عدم قبوله في البرنامج، حيث أوضح أنه يتقاضى راتبًا أكثر من 30 ألف ريال ويريد التسجيل للحصول على الدعم.

ورد حساب المواطن على الاستفسار بالقول: إنه بناءً على إجمالي دخله كفرد مستقل تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦على الرابط هنا

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.7 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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