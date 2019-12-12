رازفان: فخور بوجودي مع #الهلال في كأس العالم للأندية

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو عن سعادته بالتواجد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات كأس العالم للأندية 2019، متمنيًا الظهور بشكل مميز خلال البطولة.

وقال رازفان لوتشيسكو: “أنا فخور بوجودي هنا للمشاركة مع فريقي في بطولة كأس العالم للأندية 2019، حيث سنكون بين أفضل الفرق في العالم ونتنافس مع أبطال الاتحادات القارية الستة”.

وأضاف خلال تصريحاته التي نقلها موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: “سنبذل قصارى جهدنا للظهور بشكل جيد في هذه البطولة الدولية الهامة، وقد أعددنا جيداً لبلوغ هدفنا المنشود”.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى العاصمة القطرية الدوحة بالأمس، استعدادًا لبدء مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي انطلقت منافساتها، مساء الأربعاء.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بطل آسيا 2019 مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة الترجي الرياضي التونسي المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، يوم السبت المقبل.