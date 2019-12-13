رازفان: مواجهة #الترجي أشبه بالنهائي

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني لنادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو على صعوبة مواجهة الترجي الرياضي التونسي في بطولة كأس العالم للأندية 2019.

وقال رازفان خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد الترجي التونسي: “هذه المباراة بالنسبة لنا نكون أو لا نكون! وهي المباراة الأهم لفريقنا في كأس العالم للأندية”.

وتابع: “شاهدنا الترجي ونعرف أنه فريق جيد من الناحية البدنية ويمتلكون خبرة كبيرة جدًا وثقة عالية، ولكن لدنيا أيضًا دافع قوية وفريق كبير وسنخوض المباراة بمثابة نهائي”.

وأضاف: “شخصيًا الآن نعيش لحظة رائعة وسنخوض مباراة رسمية قوية ولدينا الحافز القوي من أجل الظهور بشكل جيد في مثل هذه المباريات، ولا يوجد خيار سوى الفوز والفريق لديه الإدارة للاستمرار في النجاحات”.

وتحدث رازفان عن لاعبي الهلال قائلًا: “تشكيلة الفريق تضم العديد من اللاعبين الذين بلغوا نهائي دوري أبطال آسيا 2014 و2017، وبالتالي فإنهم تطوروا وأصبحوا يمتلكون الخبرة والسيطرة على مشاعرهم، مما مكنهم من الفوز بلقب هذا العام”.