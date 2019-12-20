رازفان: نسعى لإنهاء كأس العالم للأندية برأس مرفوعة

المواطن - مروة نبيل

أكد مدرب نادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو على صعوبة مواجهة مونتيري المكسيكي المقرر إقامتها، مساء يوم غد السبت، لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2019.

وقال رازفان لوشيسكو في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ومونتيري المكسيكي: “نسعى لإنهاء هذه البطولة برأس مرفوعة، وتحقيق نتيجة إيجابية نترجم بها المستويات الجيدة التي قدمناها خلال المونديال”.

وتابع المدير الفني لفريق الهلال تصريحاته قائلًا: “سنواجه غدًا فريقًا منظمًا ولديه شخصية قوية، وإذا فقدنا تركيزنا أمامهم سيمثل ذلك تهديدًا كبيرًا ضدنا، علينا أن نكون في قمة التركيز”.

وأضاف: “نحاول تحليل طريقة وأسلوب لعب الخصم، ونركز على ما يجب أن نفعله لأننا نريد السيطرة على المباراة.. كل مدرب يفكر في كل مباراة أن يعطي الحيوية للاعبين ليستمتعوا بالبطولة ونحفزهم، ونتمنى أن تسير الأمور على ما يرام”.

وشدد على أن الهلال عانى في مباراة فلامنغو البرازيلي من مشاكل بدنية، نظرًا لإصابة عدد من اللاعبين خلال مواجهة الترجي التونسي، واحتاجوا لوقت من أجل التعافي، مؤكدًا جاهزية الزعيم لمباراة مونتيري المكسيكي.

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