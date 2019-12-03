رازفان يحصد جائزة أفضل مدرب روماني 2019

المواطن - مروة نبيل

حصل المدير الفني للفريق الأول بنادي الهلال رازفان لوشيسكو على جائزة أفضل مدرب روماني لعام 2019، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الرومانية.

وجاء اختيار رازفان لهذه الجائزة بعد النجاح الكبير الذي حققه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باوك، حيث حقق معه بطولتي الدوري اليوناني الممتاز والكأس.

وواصل المدرب الروماني تألقه خلال منافسات العام الحالي، بعدما قاد الهلال للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019 على حساب أوراوا الياباني بنتيجة 3/0 بمجموع المباراتين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة رازفان للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تُقام منافساتها في قطر الشهر الجاري، حيث سيبدأ مشواره بمواجهة الترجي التونسي بطل إفريقيا.

يُذكر أن لاعب نادي الهلال السابق، ميريل رادوي حصد جائزة إنجاز العام في رومانيا خلال الحفل ذاته، بعدما قاد المنتخب الروماني تحت 21 عامًا إلى المربع الذهبي في بطولة أوروبا للشباب.