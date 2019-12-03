رازفان يُركز على اللياقة والتكتيك

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لاستئناف المنافسات الرسمية المقبلة.

وأدى لاعبو الهلال عددًا من التدريبات البدنية والياقية، وطبق الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم المران بمناورة على نصف مساحة الملعب.

ومن المقرر أن يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الاعتيادية، صباح يوم غد الأربعاء، وذلك في مقر النادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الجبلين، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل السفر إلى قطر للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية.