راكيتيتش يُقرر البقاء في #برشلونة

المواطن - مروة نبيل

أكد تقرير صحافي، أن نجم وسط برشلونة الإسباني، الكرواتي إيفان راكيتيتش، استجاب لتغير موقف البارشا نحوه مؤخرًا؛ وقرر صرف النظر عن الرحيل خلال الفترة الحالية.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الجمعة، إلى أن راكيتيتش كان لديه الكثير من الشكوك حول استمراره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بعد فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشددت الصحيفة الإسبانية على أن جلوس النجم الكرواتي على مقاعد البدلاء في معظم مباريات برشلونة هذا الموسم، جعل راكيتيتش يدرس خيار المغادرة في يناير المقبل.

وعاد راكيتيتش للمشاركة مؤخرًا في التشكيل الأساسي لفريق برشلونة أمام بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد وريال مايوركا وإنتر ميلان، وساهم المستوى الجيد الذي ظهر به في تغيير نظرة المدرب إرنستو فالفيردي نحوه.

وأصبح راكيتيتش ضمن حسابات فالفيردي في التشكيل الأساسي، وتم سحبه من الميركاتو الشتوي، ليُقرر اللاعب الكرواتي الاستجابة لرغبة برشلونة والبقاء في الفريق حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل.