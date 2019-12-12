رجل أعمال أمريكي: اكتتاب أرامكو أظهر شهية للأسهم في المملكة 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال الصحفي ورجل الأعمال الأمريكي، جيم كريمر، إن نتائج اكتتاب شركة أرامكو، وصعود الأسهم 10% فوق سعر الطرح العام الأولي، عند تداولها لأول مرة أمس الأربعاء في بورصة الرياض، يظهر شهية كبيرة تجاه الأسهم في المملكة.

يقدم رجل الأعمال الأمريكي برنامج Squawk on the Street، على قناة CNBC، الذي أفرد فقرة كاملة للحديث عن تطورات أرامكو في البورصة السعودية.

وقال مقدم البرنامج، كارل كوينتانايلا، إن أرامكو سجلت ظهورًا علنيًا قويًا بعد تسجيلها مستوى قياسياً بلغ 25.6 مليار دولار في الاكتتاب العام، وارتفع سعر السهم إلى 35.2 ريال، متجاوزًا سعر الطرح الأولي البالغ 32 ريالاً، ما يمنح الشركة قيمة سوقية عند نحو 1.88 تريليون دولار.

وتابع كريمر: إن أرامكو الآن أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة، وتقترب قيمتها السوقية من مستوى التريليوني دولار، وهو التقييم الذي وضعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يُذكر أن أرامكو سجلت ارتفاعاً بنحو 8% بحلول الساعة الـ 11 صباحًا، اليوم الخميس، ليصل إلى مستوى 38.10 ريال، وتوقع محللون أن يواصل سهم أرامكو مكاسبه القصوى، ليقفز إلى 38.72 ريال.