رحيل إدارة الحائلي لن يحل أزمة الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أكد نقاد رياضيون أن تقديم مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، لاستقالته لن يُساهم في حل المشاكل التي يُعاني منها العميد خلال الفترة الأخيرة.

ويُعاني نادي الاتحاد من أزمات عديدة هذا الموسم، حيث تراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم، كما طالب أكثر من لاعب بفسخ التعاقد بسبب تأخر المستحقات المالية، وكان آخرهم المدافع المغربي مروان دا كوستا.

أزمات الاتحاد مستمرة:

وعلق الناقد الرياضي طارق كيال على الأزمات التي يُعاني منها العميد، قائلًا: “المشكلة في الاتحاد هي مشكلة نادي وليست إدارة.. أي رئيس سيأتي سيعاني نفس معاناة أنمار الحائلي”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “منصب صالح الصقري في الاتحاد هو لإدارة فريق كرة القدم، بالإضافة لمراجعة عقود المحترفين ويقوم بالتنسيق مع الاتحاد القاري ورابطة الدوري”.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “هل تريد إدارة الاتحاد عقد جمعية عمومية لتبرئ موقفها؟.. لأن الجميع يعرف المشكلة المالية”.

وقال الناقد الرياضي محمد الشيخ خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “إدارة الاتحاد لها رسائل مباشرة وغير مباشرة لهيئة الرياضة وأعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع القادم”.

وتساءل: “هل إدارة أنمار الحائلي كلفت النادي التزامات جديدة؟ وهل الهيئة ملزومة بالمستحقات التي كانت على الإدارة السابقة؟.. مروان دا كوستا خرج بسبب مستحقات عقده الماضي وليس بسبب الرواتب”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “ليس من السهولة أن يسلم أنمار الحائلي نادي الاتحاد والاستقالة محرجة حاليًّا.. لا يجب أن يتم اللعب على العواطف، وعلى الإدارة أن تقوم بواجبها وتحل مشاكلها حتى لو هبط الفريق”.

وفي السياق ذاته، قال الناقد الرياضي طارق النوفل: “المشجع الاتحادي يريد بيان باستقالة الإدارة أو توضيح بالمشاكل ووعود وحلول للمشكلة.. لماذا الاتحاد دائمًا في مشاكل مالية؟ والحلول دائمًا مؤقتة وهناك عك”.