رحيل بريجوفيتش يُعيد الأمل لـ نجم #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن رحيل اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد سيكون مفيدًا لأحد اللاعبين الذي عانى من قلة المشاركة مع المدرب السابق التشيلي خوسيه لويس سييرا.

ولا يزال ألكسندر بريجوفيتش يُصر على الرحيل عن صفوف الاتحاد والانتقال لنادي بيشكتاش التركي في يناير المقبل.

وسيتجه المدرب الهولندي هينك تين كات للاعتماد على اللاعب عبدالرحمن الغامدي مهاجم الاتحاد الذي تردد اسمه بقوة للرحيل عن صفوف العميد في يناير، في حال استمر سييرا خاصة أن الفيصلي كان مهتمًا وبقوة بالتعاقد معه.

ويعد رحيل بريجوفيتش ضوء أمل جديد للاعب عبدالرحمن الغامدي الذي سيسعى لاستغلال الفرصة من أجل البقاء في التشكيلة الأساسية بجانب المهاجم البرازيلي رومارينيو.

وقالت تقارير إخبارية في وقت سابق إن تين كات، وضع أنظاره على ضم المدافع حسان تمبكتي لاعب الوحدة، الذي تألق بصورة لافتة للأنظار مع المنتخب السعودي في خليجي 24.

من ناحية أخرى، كشف حمد المنتشري مدافع نادي الاتحاد السابق عن أربع صفقات ستؤثر بالإيجاب على الفريق الأول لكرة القدم خلال المباريات المقبلة.

وتحدث المنتشري لـ برنامج الدوري مع وليد قائلًا: الاتحاد هو أضعف فريق مستفيد من اللاعبين الأجانب، وخط الوسط كله به لاعبون تخطت أعمارهم الثلاثين، الاتحاد بحاجة لثورة حقيقية في اللاعبين الأجانب.

وأضاف المنتشري: أرى أن الاتحاد بحاجة ماسة للتعاقد مع صانع لعب، ولاعب طرف، ورأس حربة ومدافع.