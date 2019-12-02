رد الدين شعار مباراة #السعودية_عمان

المواطن - محمد سمعه

يدخل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراة منتخب عمان اليوم الاثنين، رافعًا شعار رد الدين والثأر، حيث تُقام المباراة ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين.

ويسعى المنتخب السعودي للثأر من شقيقه منتخب عمان، خاصة أن المنتخب العماني أقصى الأخضر من كأس الخليج نسخة عام 2017 بالفوز عليه بثنائية مقابل هدف خلال مرحلة دور المجموعات.

ويعلم المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، بأهمية مباراة منتخب عمان التي تُقام اليوم في الجولة الثالثة بدور المجموعات في بطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين.

وسيحاول رينارد حث لاعبي الأخضر على الهجوم من أول دقيقة من أجل تسجيل الأهداف بصورة مبكرة لضمان سيطرة الأخضر على المباراة، وعدم الانتظار لنتيجة التعادل، خاصة أن الأخضر يحتاج للفوز إذا أراد التأهل لدور الأربعة والإبقاء على حظوظه كمنافس للبطولة الخليجية.

من ناحية أخرى، يُعد النجم ماجد عبدالله لاعب النصر والمنتخب السعودي الأسبق، أكثر لاعب في الأخضر زار شباك المنتخب العماني، خلال المواجهات السابقة بين المنتخبين.

وسبق لـ ماجد عبدالله أن زار شباك المنتخب العماني في ست مناسبات.

وتنطلق مباراة السعودية وعمان اليوم في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ملعب عبدالله بن خليفة معقل نادي الدحيل.