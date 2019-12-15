رد حاسم من جيسوس على رسالة غوميز

المواطن - محمد سمعه

رد البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي فلامنغو البرازيلي على رسالة الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال وذلك قبل لقاء الفريقين بعد غد الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتحدث جيسوس في تصريحات صحافية قبل المباراة قائلًا: الكثير يتحدث عن مواجهة فلامنغو مع ليفربول الإنجليزي المحتملة، ولكنني أقول إن فريقي يُركز على مباراة الهلال.

وأضاف جيسوس: فلامنغو قادر على الفوز ببطولة مونديال الأندية ولكن ليتحقق ذلك يجب أن يكون هناك تركيز في العمل واحترام الخصوم.

ويأتي رد جيسوس على رسالة غوميز، بعدما كتب المهاجم الفرنسي عبر حسابه في تويتر تغريدة أكد فيها أنه متحمس لمواجهة المدرب البرتغالي الذي سبق له تدريب الهلال.

وعد غوميز لـ جيسوس

وكان غوميز قال بأنه وعد جيسوس ذات مرة على العشاء أنها سيلتقيان في مونديال الأندية، وهو ما تحقق بالفعل بعد فوز الهلال بالأمس على نادي الترجي الرياضي التونسي.

3 ألقاب تنتظر الهلال

وإذا فاز الهلال على فلامنغو فسيكون الزعيم أول بطل آسيوي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية في تاريخه كحامل للقب دوري أبطال آسيا.

وأول ناد سعودي يتأهل لنهائي مونديال الأندية، حيث لم يستطع النصر أو الاتحاد تحقيق هذا الإنجاز، كذلك إذا تأهل الهلال للنهائي فسيكون أول ناد سعودي يضمن التتويج بميدالية في كأس العالم للأندية.