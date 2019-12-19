رد فعل جروس بعد خماسية الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أبدى المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي رد فعله، وذلك بعد فوز الراقي الكبير اليوم الخميس على نادي ضمك بخماسية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثانية عشر ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث جروس في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الأهلي وضمك قائلًا: الأهلي قدم مباراة مميزة وراض للغاية على أداء الفريق، واعتقد أن فوز الأهلي بخماسية هو أمر مُستحق.

وتابع جروس: كان من المهم لنا الفوز في آخر مباراة للأهلي بجدة في عام 2019، ولكن يجب علينا أن نستعد بمنتهى القوة لمواجهة نادي الشباب خلال الجولة المقبلة ببطولة الدوري.

وأضاف جروس: سعدت للغاية بعودة معتز هوساوي ومهند عسيري للملاعب من جديد فهما من القوى الضاربة للأهلي.

وسجل النادي الأهلي هدفين، في الدقيقتين الـ9 و الـ13 عبر كل من دجانيني تافاريس وحسين المقهوي، بينما قلص نادي ضمك الفارق وأحرز الهدف الأول عبر اللاعب زكريا حدراف في الدقيقة السادسة والثلاثين.

وفي الدقيقة الخامسة والأربعين، سجل البرازيلي لوكاس ليما ثالث الأهداف للأهلي بطريقة جميلة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية مقابل هدف على ضمك.

وفي الشوط الثاني واصل الراقي ضغطه القوي وأحرز الهدف الرابع عبر اللاعب تافاريس بالدقيقة التاسعة والخمسين.

واستثمر الراقي تألقه هجوميًا، فأضاف الهدف الخامس عبر اللاعب علي الأسمري بالدقيقة الثانية والتسعين.

وأصبح رصيد الأهلي بعد الفوز، 23 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ضمك عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر.

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