رد فعل ريال مدريد بعد مواجهة مانشستر سيتي

المواطن - محمد سمعه

كشف إيمليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسساتية بنادي ريال مدريد الإسباني، عن رد فعله بعدما كشفت قرعة دور الـ16 بـ دوري أبطال أوروبا عن مواجهة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونقلت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية تصريحات بوتراجينيو الذي قال: كل المتنافسين الموجودين في ثمن النهائي أقوياء للغاية، ومواجهة مانشستر سيتي ستكون مثيرة لنادي ريال مدريد، يجب أن نستعد لها بشكل جيد.

وأضاف بوتراجينيو: لإقصاء مانشستر سيتي، هذا سيتطلب منا في ريال مدريد الاستعداد بمنتهى القوة.

وتابع مسؤول ريال مدريد: صحيح أن مانشستر سيتي أنفق الكثير من الأموال لإحضار الصفقات ولكننا ريال مدريد مستعدون لمواجهة أي منافس بأي وقت.

وكان ريال مدريد سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي فالنسيا بالدوري الإسباني بنتيجة هدف لكل فريق، حيث سجل كارلوس سولير للخفافيش ثم تعادل الفرنسي كريم بنزيمة لنادي ريال مدريد بعد صناعة الهدف من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وتحول كورتوا من لاعب يتعرض لانتقادات عديدة إلى بطل في ريال مدريد، بعدما تسببت رأسيته في إنقاذ الريال من الخسارة أمام نادي فالنسيا.

جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني بعد غد الأربعاء على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا.

يذكر أن نادي ريال مدريد يُعاني حاليًا من غياب اللاعب البلجيكي إدين هازارد عن صفوفه وذلك بسبب الإصابة.

ويطمح نادي ريال مدريد للاستمرار في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا من أجل التتويج به للمرة الرابعة عشر في تاريخ النادي الملكي.

جدير بالذكر أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان كان تولى تدريب نادي ريال مدريد بعد إقالة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، وذلك بسبب سوء النتائج.

وتُوج ريال مدريد بنسخة عام 2018 في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك على حساب نادي العين الإماراتي.