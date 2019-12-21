رد فعل سالم الدوسري بعد احتلال الهلال رابع العالم

المواطن - محمد سمعه

علّق اللاعب سالم الدوسري، نجم نادي الهلال، على احتلال الهلال للمركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية 2019، وذلك بعد الخسارة أمام نادي مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح.

وكتب سالم الدوسري تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: نعتذر لجمهورنا الغالي، ونوعدكم بالأفضل في قادم الأيام، تعودنا نشوف الهلال رقم واحد، ولكن قدر الله وما شاء فعل.

وتُوج نادي مونتيري المكسيكي بالمركز الثالث وبالميدالية البرونزية في كأس العالم الأندية 2019، بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4- 3.

وكانت مباراة الهلال ومونتيري انتهت في الوقت الأصلي بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث سجل لفريق الهلال كل من البرازيلي كارلوس إدواردو والفرنسي غوميز في الدقيقتين الـ34 والـ65 من عمر اللقاء، بينما سجل لنادي مونتيري كل من جونزاليس وميزا في الدقيقتين الـ55 والـ60.

وأُقيمت مباراة الهلال ومونتيري على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان الهلال افتتح مشواره في مونديال الأندية بالفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد بدور الثمانية، ثم الخسارة أمام نادي فلامنغو البرازيلي يوم الثلاثاء الماضي بدور نصف النهائي، قبل الخسارة من نادي مونتيري المكسيكي بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل بنتيجة هدفين لكل فريق في الوقت الأصلي.

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