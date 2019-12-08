رد فعل وليد الفراج بعد خسارة المنتخب السعودي

المواطن - محمد سمعه

علّق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على خسارة المنتخب السعودي لنهائي خليجي 24، أمام منتخب البحرين اليوم الأحد.

وكتب وليد الفراج عبر حسابه في تويتر: وتحقق الحلم المؤجل منذ 1970 أي منذ دورة الخليج الأولى، ألف مبروك للبحرين تحقيق الحلم بعد 49 عامًا.

وأضاف الفراج: زعلني الأخضر اليوم، لم يكن الفريق الذي شاهدناه في آخر ثلاث مباريات، لا أعلم هل هي ثقة زيادة ولا إرهاق، الحمد لله على كل حال.

وتمكن اللاعب محمد الرميحي من تسجيل الهدف الوحيد للمنتخب البحريني في الدقيقة السبعين بعد عرضية أرضية، لم يتعامل معها دفاع المنتخب السعودي بالشكل المطلوب.

وانتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي أمام البحرين بالتعادل السلبي، ضمن مباراة نهائي كأس الخليج في نسخته الرابعة والعشرين.

وأهدر اللاعب سلمان الفرج نجم المنتخب السعودي فرصة إحراز الهدف الأول للأخضر، وذلك بعد إهداره ركلة جزاء أمام منتخب البحرين في النهائي.

ولم ينجح سلمان الفرج في تنفيذ ركلة الجزاء حيث سددها بعيدًا عن شباك منتخب البحرين في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

كذلك سدد اللاعب سالم الدوسري كرة ارتطمت بعارضة المنتخب البحريني ليُحرم من إحراز الهدف الأول للأخضر.

وفي الشوط الثاني لم يظهر الأخضر بالأداء الهجومي القوي، كذلك تعامل دفاع منتخب البحرين مع الهجمات السعودية القليلة بشكل جيد.

واستغل الرميحي خطأ وعدم تمركز صحيح من دفاع الأخضر ليُحرز الهدف الوحيد في المباراة عند حلول الدقيقة السبعين.